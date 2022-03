Komsic: Ne postoji niko u BiH koji želi da uvuce SRB u sukob

SARAJEVO – Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je, komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da države regiona, uključujući i Sarajevo žele da uvuku Srbiju u sukob, rekao da on tako nešto u BiH ne primećuje.

Kako tvrdi Komšić, u BiH ne postoji bilo ko, bilo kakva organizovana snaga koja priželjkuje da Srbija sada uđe u neku vrstu sukoba u BiH.

Komšić je u intervjuu za Radiosarajevo.ba. kazao da je ta izjava data u kampanji i kako navodi, ne bi joj pridavao veći značaj.

„Naprotiv, nama je stalo do toga da se stvari odvijaju na miran način, a ne da idemo u sukob! Već sam pre govorio koliko je malo potrebno da dođe do sukoba. Jer za rat i za sukob nije potrebno dvoje. Potrebno je jedno dovoljno ludo da krene u to. Ne postoji takva namera ikoga u BiH koji bi želeo da uvuče Srbiju ili bilo koga u sukob“, tvrdi Komšić.

(Tanjug)

