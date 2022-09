Komšić odgovorio Milanoviću

BRDO KOD KRANJA – Hrvatski član predsedništva BiH Žzeljko Komšić, koji je u to telo izabran glasovima Bošnjaka, reagovao je na izjavu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, da „nekima u BiH smeta i samo spominjanje pojma konstitutivnih naroda „, porukom da predsednik Hrvatske nije trebalo da, kako kaže, „gura nešto što ne može da prođe“.

„Milanović nije trebalo da gura nešto što ne može da prođe, a to je takozvano legitimno predstavljanje i konstitutivnost“, rekao je Komšić.

On je rekao da je zajedno sa predsedavajućim Predsedništva BiH, bošnjačkim članom Šefikom Džaferovićem, zauzeo jasan stav po tom pitanju.

„Presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zornić, preciznije rečeno u stavu 43. presude naloženo je odbacivanje koncepta konstiutivnosti na koji se, kako u presudi piše, a ne samo kako mi tvrdimo, moralo pristati usled činjenja genocida i etničkog čišćenja“, naveo je Komšić, preneo je Radio Sarajevo.

Ta presuda, dodao je, integralni je deo Mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu za članstvo BiH u EU.

„Zahvalan sam predsedniku (Borutu) Pahoru koji se zalaže za to da BiH dobije kandidatski status. Iz toga i proističe njegovo razumevanje za to da ne možemo usvajati one principe koji se kose sa presudama suda u Strazburu i Mišljenjem Evropske komisije“, zaključio je Komšić.

Zbog ovakvog stava Komšića i Džaferovića na samitu Brdo-Brioni nije usvojena zajednička deklaraciju, koju je predložila Hrvatska, već su usvojeni samo zaključci.

(Tanjug)

