Konaković najavio posete Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji

SARAJEVO – Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković najavio je danas u Sarajevu posetu Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, gde će, kako je rekao, imati susrete sa najvišim zvaničnicima, kao i da ima usmenu informaciju za susret sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Na konferenciji za medije po povratku s Minhenske konferencije, Konaković je rekao da je važan segment tog skupa bila sesija o Zapadnom Balkanu, pre svega o dijalogu Beograda i Prištine, gde je, kako je naveo, dobio uveravanja da BiH ni na koji način neće biti „deo trgovine između Kosova i Srbije“.

„Fokus plenuma bio je na pregovorima između Srbije i Kosova. Lajčak je pokazao dozu optimizima i govorilo se da bi se u narednim sedmicama u Briselu trebalo rešiti to pitanje. Nisam optimističan. Moram primetiti slike u kojima su i Šolc, Makron i Blinken stavili fokus baš na to pitanje. Na tom sastanku smo jasno poručili da nikome ne pada na pamet da nas veže za neke trgovine između Kosova i Srbije i dobili smo uveravanje da do toga neće doći“, rekao je Konaković.

Rekao je i da je to bio prvi put na nekom sastanku BiH nije bila najgora.

„O nama se govorilo nakon dugo vremena u pozitivnom svetlu. Brzo usvajanje budžeta, formiranje Saveta ministara. Prvi put smo stavljeni u poziciju blagog optimizma. Mogu reći da nam to na trenutke laska, ali prava iskušenja nam tek dolaze“, naveo je Konaković, prenela je sarajevska N1 tv..

Osvrnuo se na predstojeću posetu Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori gde će u narednim danim održati sastanke sa tamošnji zvaničnicima.

„Putujem u Hrvatsku gde ću se sastati sa Milanovićem, Plenkovićem i Grlić Radmanom. Nakon toga odlazim u Crnu Goru na sastanke sa Abazovićem i Đukanovićem. Sastat ćemo i sa zvaničnicima u Srbiji, Ivicom Dačićem i Anom Brnabić. Imamo i usmeni dogovor za sastanak sa Aleksandrom Vučićem“, zaključio je Konaković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.