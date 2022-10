Kopilotkinja tužila kompaniju jer štiti pilota koji se pred njom svukao go tokom leta

Amerikanka Kristin Džening (Christine Janning), koja je pilotirala za Sautvest erlajnz, odlučila je da tuži tu putničku aviokompaniju, svoj sindikat kao i bivšeg kolegu koji je prošle godine priznao da je sebe i nju tokom leta zaključao u pilotskoj kabini i potom svukao odeću.

Dženinga u tužbi, obelodanjenoj danas, tvrdi da je Sautvest ernlajnz odmazdom – njenim skidanjem sa dužnosti – reagovao na to što je ona kolegu pilota Majkla Haka (Michael Haak) prijavila kompaniji i FBI-ju.

Žali se i što je Hak potom ostavljen da pilotira iako, navodno, ima istoriju seksualnih ispada na poslu, a menadžeri suu prepiskamanju izvrgavali ruglu.

Ona takođe tvrdi da se Asocijacija pilota Sautvest erlajnza urotila protiv nje i da je odbila da je podrži.

Džening je tužila Haka za seksualno napastvovanje, i on je prošle godine priznao krivicu za delo razvratnog, nepristojnog ili opscenog ponašanja zabranjeno federalnim zakonom, a osuđen je na uslovnu zatvorsku kaznu.

Hakov advokat Majkl Salnik (Michael Salnick) rekao je danas da se njegov klijent razgolitio tek pošto ga je Dženingova ohrabrila da učini to, i da nije učinio ništa više.

Ni Sautvest erlajnz ni pilotski sindikat nisu se odazvali na poziv da daju komentar.

Prema navodima iz tužbe, podnete u okrugu Orindž na Floridi, Džening nije poznavala Haka pre avgusta 2020. godine kada mu je bila kopilotkinja na letu od Filadelfije do Orlanda.

Ona tvrdi da je Hak, koji ima 27 godina staža u aviokompaniji, dan pred let iskoristio svoje pravo da kao stariji pilot istisne sa dužnosti drugog pilota koji je je trebalo da leti umesto njega. Takođe tvrdi da je to učinio samo zato što je video da mu je kopilot – žena.

Prema njenim rečima, kada je avion dostigao visinu za krstarenje, Hak joj je rekao da mu je to završni let u karijeri i da ima nešto što želi da učini pred penzionisanje, pa je zabravio vrata kokpita, uključio autopilota, skinuo odeću, počeo da gleda pornografiju na svom laptopu i razvratno se ponašao 30 minuta tokom kojih se fotografisao i snimao kamerom.

Advokat Selnik pak tvrdi da je Dženingova pitala Haka da li želi nešto pred penzionisanje, na šta je on odgovorio da želi da leti bez odeće, pa mu je ona kazala da to slobodno učini i seksualno ga izazivala nakon što se on skinuo. Prema njegovim rečima, Hak je te izazove odbio i odlučno opovrgao da je bilo ikakvog razvrata.

Prilikom izricanja presude prošle godine, Hak je incident okarakterisao kao „sporazumnu šalu“ koja se otela kontroli.

Advokat Dženingove, Frenk Podesta (Frank Podesta), demantovao je da je njegova klijentkinja ohrabrivala Haka i da mu je upućivala bilo kakve izazove, a u tužbi se navodi da je ona bila „užasnuta“, ali da je nastavila da upravlja avionom dok je fotografisala nagog kolegu „kako bi sačinila zapis“.

Avion se spustio bezbedno, a Hakov let nije bio poslednji – pilotirao je još tri meseca.

Dženingova je prijavila incident kompanijskoj istražiteljko tri meseca kasnije, a rekla je da je to učinila tek tada zato što ju je njen šef prethodno ismevao pred jednim muškim kolegom. Prema njenim rečima, tražila je od istražiteljke da ne obavesti njenog šefa, što je ona ipak učinila.

Prema navodima iz tužbe, istraga protiv Haka je obustavljena jer se, kako joj je rečeno, on penzionisao, pa se Dženingova potom uputila u FBI, koji je podigao optužnicu.

Usledila je odmazda kompanije u vidu tromesečne suspenzije, uz smanjenje plate, a bila je primoravana da ide na „nepotrebne“ simulacije letenja pre no što je ponovo mogla da leti.

Dženingova tvrdi da je aviokompanija 2008. godine poslala Haka u Montreal u centar za odvikavanje od seksualnog napastvovanja zbog incidenta sa stjuardesom, a da je menadžer kompanije poslao mejl na 25 adresa u kompaniji u kojem je iznosio „neosnovane tvrdnje“ u vezi sa letačkim sposobnostima Dženingove.

Jedina stvar koju je sindikat pilota, prema njenim rečima, učinio povodom njenog slučaja, bilo je da napiše pismo sudiji u postupku protiv Haka u kojem navodi da on ima dosije koji je „čist kao suza“.

Još nisu zakazana ročišta povodom nove tužbe.

(Beta)

