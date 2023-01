Kovačević: Pretnje sankcijama neće doprineti rešavanju krze u BiH

BANJALUKA – Savetnik predsednika Republike Srpske Radovan Kovačević istakao je da je Srpska već odavno navikla da od Velike Britanije, nažalost, ne može očekivati ništa dobro, ali tvrdnje kako jedna mala Republika Srpska na bilo koji način pomaže Rusiji u sukobu u Ukrajini ne mogu se prokomentarisati nikako drugačije nego kao obična gomila gluposti.

Kovačević je naglasio da je to već previše i od Velike Britanije.

„Moram jasno da naglasim i da Republika Srpska nema nikakvu secesiju na dnevnom redu, ali i te kako ima na dnevnom redu da odlučno štiti svoja Ustavom zagarantovana prava i prava koja su garantovana i Međunarodnim mirovnim sporazumom čiji je garant, između ostalog, i Velika Britanija. Od toga nećemo odustati i u tome tražimo podršku i od Velike Britanije i od svih drugih predstavnika međunarodne zajednice“, naveo je Kovačević u izjavi za Srnu.

On je to rekao komentarišući najave da Velika Britanija razmatra nove sankcije vlastima u Srpskoj zbog navodne podrške Ruskoj Federaciji u sukobu sa Ukrajinom i „poteza pređednika Srpske Milorada Dodika koji vode secesiji“.

Kovačević je istakao da je Republika Srpska neutralna u vezi sa sukobom u Ukrajini i da je jasno rečeno da su i ruski i ukrajinski narod naši bratski i prijateljski narodi.

„Naša poruka je veoma jednostavna: Ne terajte nas da biramo stranu u sukobu naših, jer to nećemo učiniti. Ruska Federacija je, kao i Velika Britanija, jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i u tom kontekstu je naše mišljenje da se od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pa sve do danas ponašala izuzetno korektno, da je poštovala Dejtonski mirovni sporazum, da je pozivala sve strane na poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i da nikada nije podržavala kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i to je nešto što mi i te kako cenimo i cenićemo i u budućnosti“, poručio je Kovačević, koji je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

On je ukazao da bilo kakve pretnje sankcijama Republici Srpskoj ili njenim rukovodiocima zbog toga što neće da odustane od toga da štiti svoja zagarantovana prava sigurno neće doprineti rešavanju krize u BiH, već će je samo produbiti.

„Ono što, naprotiv, može da doprinese rešavanju krize u BiH jeste da predstavnici međunarodne zajednice podrže Dejtonski mirovni sporazum, podrže Ustav BiH i podrže demokratski izabrane predstavnike naroda, građana i entiteta u BiH da konačno preuzmu odgovornost za budućnost BiH u svoje ruke“, rekao je Kovačević.

(Tanjug)

