Kovačevski i Mickoski bez saglasnosti o francuskom predlogu

SKOPLJE – Sudeći prema izjavama nakon današnjeg prvog susreta dvojice lidera, aktuelnog premijera Severne Makedonije i lidera SDSM Dimitra Kovačevskog i najuticajnije opozicione VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskog, nisu postigli dogovor o francuskom predlogu o ukidanju bugarskog veta i otpočinjanja pregovara sa EU.

Kovačevski je posle sastanka novinarima rekao da je francuski predlog istorijski trenutak za Severnu Makedoniju poput Ohridskog i Prespanskog sporazuma, dok Mickoski traži od vlade da ovaj predlog odbije, jer, kako tvrdi, on ne obezbeđuje evropsku budućnost zemlje, već „asimilaciju i bugarizaciju“ makedonskih građana.

Mickoski je rekao da je od premijera tražio da se iz predloga izbace četiri člana s ciljem zaštite makedonskog nacionalnog interesa i da će tek tada ponovo moći o njemu da razgovaraju.

Kovačevski je, kako prenose skopski mediji, rekao da su u evropskom predlogu jasno i nedvosmisleno definisani stavovi o prihvatanju makedonskog jezika.

„Ovo je bilo najvažnije pitanje za nas i zato želim da budem kristalno jasan. Makedonski jezik je apsolutno ravnopravan sa ostalim jezicima EU bez ikakvih fusnota, zvezdica i objašnjenja“, rekao je Kovačevski.

Kovačevski je naglasio da predlog ne obuhvata bilateralna i istorijska pitanja sa Bugarskom.

„Ovaj konačni evropski predlog omogućava bezuslovni početak pregovora Severne Makedonije na pristupanje EU i operacionalizaciju odluke Evropskog saveta od marta 2020. Moći ćemo da počnemo pregovore sa EU odmah nakon što donesemo odluku da prihvatimo predlog. Svi smo svesni osetljivosti u vezi sa ovim pitanjem. Lako je odbaciti, odložiti, izabrati novu neizvesnost. Ali u ovom istorijskom trenutku potrebno je racionalno razmišljanje hladne glave, potrebna je mudrost i odgovornost i objektivna analiza svih scenarija, vodeći računa o budućnosti naše dece. Ne smemo od ovog pitanja praviti dnevnu politiku. Ovo je istorijski važno i strateško pitanje kome svaki političar i građanin treba da pristupi veoma ozbiljno“, rekao je Kovačevski.

Premijer je apelovao na sve da se drže činjenica, zvaničnih dokumenata i njihovog pravilnog tumačenja i pozvao sve političke aktere da uzmu u obzir važnost situacije i da se ponašaju konstruktivno, odgovorno i državnički.

Ocenio je da je reč o istorijskom trenutku za Severnu Makedoniju i uporedio ga sa proglašenjem njene nezavisnosti, sa Ohridskim i Prespanskim sporazumom.

„Imamo jedinstvenu priliku da ispunimo naš dugo očekivani strateški cilj – punopravno članstvo u EU. To je naša vizija i to je naša budućnost. Imamo jedinstvenu priliku da obezbedimo prosperitet zemlje jer to dugujemo budućim generacijama. Vreme je za mudre odluke“, rekao je Kovačevski u izjavi novinarima.

Mickoski je, međutim, novinarima rekao da njegova VMRO-DPMNE neće prihvatiti francuski predlog o ukidanju bugarskog veta i otpočinjanju pregovora sa EU.

„Predložio sam Kovačevskom da odbije ovaj predlog, a ja ću odustati od zahteva za vanredne izbore. Uložićemo sve kapacitete VMRO-DMPNE da pomognemo vladi u prevazilaženju izazova koji će se pojaviti pred nama ove zime“, rekao je Mickoski.

On tvrdi da francuski predlog nije prihvatljiv kao pregovarački okvir koji Makedoniji obezbeđuje evropsku budućnost.

„Ovo je pregovarački okvir sa kojim se asimilujemo i bugarizujemo i kao takvi da budemo deo EU ili nikada nećemo biti deo EU, “, rekao je Mickoski.

(Tanjug)

