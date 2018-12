Kramp-Karenbauer: Želim da Merkel ostane do kraja mandata

BON – Nova predsednica nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Anegret Kramp-Karenbauer (AKK) izjavila je da neće pokušati da zauzme mesto kancelarke Angele Merkel pre kraja mandata.

„Imamo Saveznu vladu koja je birana za ovaj mandat. Angela Merkel je rekla da je na raspolaganju da taj mandat dovede do kraja. Ovaj kongres je jasno pokazao da stranka to želi, a to je i moja lična želja“, rekla je nova šefica demohrišcana za Dojče vele.

Prema njenim rečima, njen zadatak kao šefice vladajuće partije jeste da se pobrine da aktuelna Vlada ima neophodnu stabilnost kako bi mogla da ispuni zadatke koje su joj postavili birači.

Kramp-Karenbauerova, bivša dugogodišnja premijerka pokrajine Sar i doskora generalna sekretarka CDU, izabrana je u petak na stranačkom kongresu u Hamburgu.

U nedelju, pred kraj kongresa u Hamburgu, Kramp-Karenbauerova je za generalnog sekretara stranke odabrala Paula Cimjaka (33), koji je time postao najmlađi generalni sekretar u istoriji partije, a kako navodi DW, njegov izbor smatra se pokušajem nove šefice partije da u njen vrh uključi i svoje protivnike.

Ona je, komentarišući proteste „žutih prsluka“ u susednoj Francuskoj rekla da je Nemačka u drugačijoj situaciji jer „ima sistem socijalne tržišne privrede i socijalnog partnerstva gde se mnoga pitanja i konflikti uvek razmatraju u uređenim strukturama“.

Kako je rekla, nada se da će Nemačka očuvati „socijalni i društveni mir“ jer primer Francuske i drugih zemalja pokazuje kako izgleda kada se „u suštini opravdani zahtevi izmetnu u nasilje“.

Upitana zašto traži obuhvatnije sankcije protiv Rusije, ona je podsetila na događaje u Azovskom moru.

„Moramo se setiti da je izvor sukoba protivpravna aneksija Krima, mešanje u istočnoj Ukrajini i da moramo putem sankcija kakve smo imali do sada kao i reakcijama na incidente jasno staviti do znanja da ne tolerišemo takvo zauzimanje tuđe zemlje u Evropi“, rekla je Anegret Kramp-Karenbauer.

(Tanjug)