Kremlj: Zabrinutost Srbije prioritet za Rusiju

MOSKVA – Zabrinutost Srbije zbog plaćanja gasa u rubljama biće prioritet za Rusiju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarišući izjavu srpskog predsednika Aleksandra Vučića o plaćanju gasa u rubljama.

„To je potpuno normalno. On je u pravu. To zaista može da bude problematična situacija, zato što je Bugarska u ovom slučaju istupila sa neprijateljskim koracima prema nama. Zato će morati da plaća u rubljama, htela ne htela, sviđalo joj se to ili ne. Ali u isto vreme to ne važi za Srbiju. To je problem koji treba rešiti. Naravno, zabrinutost Srbije biće za nas prioritet“, rekao je Peskov.

Vučić je sinoć rekao da se mogu očekivati negativni efekti zbog uvođenja plaćanja gasa u rubljama.

(Tanjug)

