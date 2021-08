Krivična prijava u Crnoj Gori protiv Belivuka i Miljkovića

PODGORICA – Crnogorska policija podnela je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, J.N. i Ž.R. zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju, počinili teško ubistvo i teško ubistvo pomaganjem.

U saopštenju SDP navodi da se sumnja da su osumnjičeni B.V, M.M. i J.N. 14. oktobra prošle godine u Danilovgradu ubili H.D. i S.A, a da im je u tome pomogao osumnjičeni Ž.R.

U tužilaštvu navode da su nakon izvršenog teškog ubistva, NN pripadnici kriminalne organizacije uklonili tragove počinjenih krivičnih dela tako što su tela H.D. i S.A. zakopali na nepoznatoj lokaciji, a iz kuće uklonili tragove krvi tako što su prali zidove unutrašnjosti kuće i menjali podove, prenose podgoričke Vijesti.

„Prema do sada prikupljenim podacima osumnjičeni su osnovano sumnjivi za izvršenje krivičnih dela koja su im stavljena na teret, te je prema istima pokrenut krivični postupak zbog višestrukog ubistva. Dokazi koji su do sada prikupljeni do granice osnovane sumnje ukazuju da su oštećeni prvo namamljeni, a potom i likvidirani od strane B.V, M.M. i J.N, te da su nakon toga uklonjeni tragovi o izvršenim krivičnim delima“, navodi u saopštenju SDT.

Belivuk i NN lice se sumnjiče da su u drugoj polovini 2020. formirali kriminalnu organizaciju „koja za cilj ima vršenje krivičnih dela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći“

„Delovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vreme uz primenu tačno određenih pravila i unutrašnje kontrole i discipline, a svaki član kriminalne organizacije je imao unapred određen zadatak i ulogu“, navodi SDT.

U delovanju kriminalne organizacije, dodaju, planirana je primena zastrašivanja i nasilja.

„Organizatori su lično ili preko drugih članova organizacije vrbovali lica za članove kriminalne organizacije, pa su pored za sada NN lica, članstvo u kriminalnoj organizaciji prihvatili M.M, J.N. i Ž.R.“, navode u tužilaštvu.

U saopštenju se navodi i da je Belivuk kao organizator, a u cilju realizacije kriminalnog plana i vršenja neodređenog broja krivičnih dela ubistvo, teško ubistvo i otmica sebi dodelio da planira izvršenje krivičnih dela, daje uputstva i naredbe članovima kriminalne organizacije u pravcu izvršenja krivičnih dela i da sam izvršava krivična dela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana.

Tužilaštvo navodi da je za sada NN organizator sebi namenio da određuje koje osobe treba ubiti, da obezbeđuje materijalna sredstva za izvršenje krivičnog dela, određuje vreme, mesto i način izvršenja krivičnih dela, prikupljanja podatake o kretanju pripadnika suprotstavljenih kriminalnih organizacije koje treba likvidirati.

SDP navodi da su M.M. i J.N. prihvatili da izvršavaju naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su im direktno data, da sami i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije izvršavaju krivična dela zbog kojih je kriminalna organizacija stvorena kao i da vrše druge radnje koje su im odredi organizator.

Osumnjičeni Ž.R. prihvatio je da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su mu direktno data ili preneta od strane drugih pripadnika kriminalne organizacije, da pruža logističku podršku organizatorima i pripadnicima kriminalne organizacije i obezbeđuje stambene objekte u kojima će se vršiti krivična dela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana.

On je prihvatio i da pomaze i priprema izvršenje krivičnih dela ubistvo i otmica, da komunicira sa osobama „koje su određene da budu lišene života“ kako bi ih doveo na mesto gde će biti ubijeni, kao i da vrši druge radnje koje mu je određene od strane organizatora, navodi SDT.

(Tanjug)

