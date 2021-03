Krivokapić: Ovo je atak na premijera

PODGORICA – Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić izjavio je večeras da afera sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB) mora da doživi svoj epilog i poručio da, u slučaju odavanja tajnih informacija, svi koji su se ogrešili o zakon treba da odgovaraju.

Krivokapić je, odgovarajući na novinarska pitanja nakon „premijerskog sata“, nazvao taj slučaj „atakom na premijera“ jer se, kako kaže, napada njegov ključni čovek i ocenio da je neko želeo da inicira problem.

Premijer je rekao da je v.d. direktora ANB Zoran Vukšić, čije je razrešenje tražio opozicioni poslanik SDP-a Raško Konjević zbog odavanja tajnih informacija, profesionalan i odgovoran čovek, prenosi CDM,

„Nadam se da se više nikad to neće ponoviti. Neko je želeo da inicira ovaj problem. Drugi element je napad na premijera jer se napada njegov ključni covjek, a treći odnos sa međunarodnom zajednicom koji neko želi da minimizira. Osobe koje su videle ovaj podatak nisu reagovale, a to su osobe sa visokom bezbednosnom kulturom. To govori da je neko zlonameran”, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je rekao da ima dokaz, ali nema pravo da kaže gde su išle informacije iz ANB i kome su dostavljane.

„Niko od poslanika tada nije reagovao“, naveo je on.

Odgovarajući na pitanja o slučaju lažnog diplomate Stevana Simijanovića, Krivokapić je rekao da Simijanović „uopšte nije opasan kao što se predstavlja, ali je pustio mamac na koji je neko uspeo da se upeca“.

Što se tiče rekonstrukcije Vlade, premijer je rekao da su 12 ministarstava i ministri koju su na njihovom čelu nedodirljivi dok je on premijer.

„Ovo je najkompletnija Vlada u istoriji Crne Gore koja je postigla nadčovečanski rezultat za prvih 100 dana“, ocenio je on.

Povodom Zakona o poreklu imovine, Krivokapić je rekao da su ministri pravde i finansija zaduženi da nađu najbolje rešenje i dodao da očekuje da se nacrt tog zakona uskoro nađe u Skupštini.

Na pitanje o čemu je razgovarao sa gradonačelnikom Cetinja Aleksandrom Bogdanovićem, kojeg je posetio nakon „premijerskog sata“, Krivokapić je rekao da nije mogao da prođe kancelariju gradonacelnika, a nalazi se u ovoj zgradi.

„Imao sam potrebu da mu se samo javim. Tom razgovoru se pridružio predsednik Skupštine i imali smo vrlo interesantan razgovor koji se tiče budućih projekata u kojima je direktno učestvovao gospodin Aleksandar Kašćelan. Ukazao nam je na mogucnosti poboljšanja saradnje. To je bio spontan razgovor, bez opterećenja i nisam imao problem da li je gospodin Kašćelan DPS ili bilo koja politička struktura jer nemam takve predrasude“, rekao je Krivokapić, a prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanje šta će biti sa tužilačkim zakonima i da li se može usvojiti budžet, predsednik Skupštine Aleksa Bečić odgovorio je da je uveren da se može doći do parlamentarne vecine i rešenja koji obezbeđuju reforme u tužilaštvu i ne zaustavljaju proces EU integracija, ako se eliminiše isključivost.

„Naša potreba kao nove vlasti koja je snažno posvećena evropskim integracijama je da imamo odličnu saradnju, kao što imamo, sa međunarodnim partnerima, da ubrzamo evropski put i da tragamo za onim rešenjima koja su održiva i koja će obezbediti zadovoljenje oba cilja, koja su kompatibilna. Da bismo ubrzali evropske integracije moramo sprovesti neophodne reforme u oblasti tužilaštva, tako da pozivam na dijalog, na razgovor i traganje za kompromisom jer nijedna isključivost nije dobra u životu, a pogotovo u politici“, poručio je Bečić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.