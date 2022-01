Krivokapić: U parlamentu je odgovor o sudbini vlade

PODGORICA – Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić tvrdi da je sve uradio što je bilo do njega kada je reč o Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali da sumnja da će ga on potpisati, te da bi parlament uskoro trebalo da odgovori da li njegova vlada broji poslednje dane.

U Temeljnom ugovoru, rekao je on, nema suštinskih promena u odnosu na Nacrt koji je poslat Patrijaršiji 21. jula 2021.

Prema njegovim rečima cilj svega toga je da se nakon 4. februara, kada će poslanici glasati o poverenju njegovoj vladi, pojavi „spasilac srpstva i SPC u imenu nekoga drugog“, prenela je RTCG.

Odgovarajući na pitanje ko bi to bio iz Crne Gore, Krivokapić je rekao, neko iz Socijalističke narodne partije.

“Logično je da to tako bude, možda to bude i Abazović, pa je sad pripremio teren da se to dogodi”, naveo je Krivokapić.

Na pitanje da li ova vlada broji poslednje dane, crnogorski premijer je rekao da će se u parlamentu dobiti odgovor na to pitanje.

On smatra i da je više razloga za pokretanje pitanja poverenja njegovoj vladi, a ključni su, navodi, u interesnim krugovima koji se nalaze i u Crnoj Gori, ali i u bližem okuženju.

Krivokapić je izjavio i da je vlada uradila sve što je do nje, a da je sada sve u rukama poslanika u skupštini.

“Kao što znate incijativa je jednom podnesena, odložena, a drugi put teško da može da ne bude izglasana, jer bi to bila blamaža najveće partije – DPS. To bi bila blamaža i za glavnog podnosioca inicijative, a to je GP URA”, naveo je Krivokapić.

Odgovarajući na pitanje šta misli da li će u parlamentu proći inicijativa za izglasavanje nepoverenja vladi, Krivokapić je kazao da ne želi da se bavi pretpostavkama.

“U ovom trenutku po meni odnos je 60 odsto naprema 40 odsto u korist onoga što je inicijativa”, naveo je crnogorski premijer uz napomenu da se priprema materijal za Venecijansku komisiju o tome da li je formiranje manjinske vlade ustavno.

Crnogorski premijer je rekao i da se pokretanjem smene vlade baš nakon usvajanja brojnih zakona i programa “Evropa sad” ugrožava njegova realizacija, jer, kako je naglasio, nije logično da neko ko je bio protiv budžeta i programa „Evropa sad“, sprovodi taj program.

On je rekao i da nije informisan o čemu je Abazović u Beogradu razgovarao sa patrijarhom Porfirijem, te naglasio da ga Abazović nije konsultovao prilikom putovanja u Beograd, SAD, Dubai i Tiranu.

Krivokapić smatra i da u ovom trenutku nijedna partija u Crnoj Gori nije spremna za vanredne izbore, kao i da po rejtinzima partija, u koje je imao uvid, svima pada rejting osim Demokratama.

Crnogorski premijer je ponovio i da su vanredni izbori najbolje rešenje i jedino demokratsko za aktuelnu političku krizu.

„Najveći problem Crne Gore je pokušaj da sprečimo šverc u svim oblastima, cigareta, velikim delom droge i naravno oružja, koji ide tranzitom kroz Crnu Goru. Sve ove aktivnosti smo mi intezivno radili. Zašto ova Vlada mora da padne, upravo jedan od razloga je zato što smo smanjili šverc i na taj način ugrozili interese švercera i organizovanih kriminalnih krugova, koji su sigurno u vezi sa određenim političarima”, kazao je premijer, ne želeći da iznosi više detalja.

“Imao sam i ja ponude, ne želim o tome da pričam”, naveo je Krivokapić i dodao da će detalje o tome ostaviti za svoje memoare.

(Tanjug)

