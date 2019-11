Krvav napad na autobusku stanicu: Najmanje 18 civila poginulo u eksploziji auto-bombe (video)

Najmanje 18 civila je poginulo, a 27 je povređeno u bombaškom napadu na autobusku stanicu u sirijskom gradu Al-Bab kod turske granice, javila je agencija Anadolija.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je bomba eksplodirala u automobilu, koji je bio parkiran na autobuskoj stanici, prenose ruski mediji.

Ministarstvo tvrdi i da Kurdistanska radnička partija stoji iza napada.

Inhumane and uncivilised PKK/YPG terrorists continue to target innocent civilians using the same methods as DAESH. This time the terrorists detonated a car bomb in the Al-Bab bus terminal in the Op Euphrates Shield area, killing 10 civilians and injuring more than 15. pic.twitter.com/t6yPWGBaoX

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2019