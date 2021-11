Kugler: Srbiju smatramo Švajcarskom Balkana

BEČ – Predsednik Jedinstvene Srbije i šef grupe prijateljstva sa Austrijom u Skupštini Dragan Marković Palma razgovarao je u Beču sa predsednicom grupe prijateljstva Austrija-Srbija austrijskog parlamenta Gudrun Kugler, koja je poručila da Austrija Srbiju smatra Švajcarskom Zapadnog Balkana i podržava je na njenom putu ka članstvu u EU.

Marković je sa poslanicom vladajuće Narodne partije Austrije (OVP) razgovarao o jačanju međuparlamentarne saradnje, bilateralnih odnosa dve zemlje i puta Srbije u EU.

On je informisao predstavnicu austrijskog parlamenta o aktuelnoj situaciji u Srbiji i regionu, ukazujući na kosovsko pitanje, i naglasio da Albanci ne poštuju Briselski sporazum i stalno izazivaju nove tenzije.

Zahvalio je Austriji na podršci evropskom putu Srbije i zamolio da se pomogne u otvaranju poglavlja, jer je Srbija ispunila sve uslove koji su traženi od nje.

„Doneli smo sve zakone koje su traženi za pridruživanje velikoj porodici. Srbija se danas razlikuje od one Srbije od pre desetak godina. Danas postoji fiskalna i ekonomska stabilnost i sigurnost. U samom vrhu smo po ekonomskim pokazateljima“, rekao je Marković.

On je naglasio da Srbiji ne treba socijalna pomoć EU, već želi da se poštuje Ustav naše države, koji osigurava ljudska prava svih građana, nacionalnim manjinama daje najveća prava do sada i zamolio da se ne veruje u to što, kako je rekao, opozicija iz Srbije propagira o ugorženim pravima, blokadi medija.

Marković je ukazao da u Srbiji posluje više od 400 austrijskih kompanija, te dodao da u Beču studira najveći broj srpskih studenata koji studiraju u inostranstvu.

Posebno je istakao da je brojna srpska dijaspora most između dve zemlje.

Preneo je pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne skupštine Srbije Ivice Dačića.

Pozvao je Kugler da na proleće dođe u posetu sa brojnom delegacijom u Srbiju.

Podsetio je na današnji Dan primirja u Prvom svetskom ratu i rekao da ono sto je bilo loše iz tog vremena treba staviti po strani i gledati u budućnost, dogovarati ekonomsku saradnju, pojačati diplomatske odnose.

„Najsrećniji bih bio kada bismo danas mogli u Beču da potpišemo sporazum o nestanku kovida 19. Pošto je simboličan dan“, rekao je Marković.

Kugler je rekla da smisao grupe prijateljstava parlamenta saradnja dve skupštine u svim oblastima i zahvalila se na pozivu da poseti Srbiji i kazala da je rado prihvata.

Naglasila je da saradnja dve zemlje ima istorijsku, ekonomsku, kulturnu i ljudsku dimeniziju.

Pozvala je ne samo poslanike iz Srbije da dođu u Austriju, već i srpske kompanije kako bi se došlo do razmene iskustava.

„U Austriji smo iz 20. veka puno naučili. Stravični zločini koji su se dogodili zbog našeg nacionalizma su tema na čijem savladavanju stalno radimo. I u tome možemo razmeniti ideje“; objasnila je ona.

Za Austriju je Srbija veoma važna zemlja i želimo brzo pristupanje EU.

„Uočavamo brzi privredni razvoj Srbije i radujemo se što možemo da pružimo i našu podršku u tome“, rekla je ona.

Podsetila je da u Austriji živi veliki broj Srba, i da joj je važno da znaju da u njoj imaju nekog kome se mogu da se obrate za sva važna pitanja.

„Nije neuobičajeno danas u Evropi imati dve domovine. I Srpska pravoslavna crkva treba u Austriji da se oseća kao kod kuće i zato sam u stalnom kontaktu sa srpskom crkvom i srpskim udruženjima“, dodala je Kugler.

(Tanjug)

