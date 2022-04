Kuleba: Diplomatsko resenje situacije oko posete Stajnmajera

KIJEV – Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba izrazio je danas uverenje da će situacija oko posete nemačkog predsednika Frank-Valtera Štajnmajera Ukrajini biti rešena diplomatskim putem i da neće naneti štetu ukrajinsko-nemačkim odnosima.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa irskim kolegom Sajmonom Kaunijem u Kijevu istakao da se Ukrajina zalaže za odnose zasnovane na međusobnom poštovanju i izgradnji nove nemačke politike prema Ukrajini u trenutnim okolnostima, koju, kako je rekao, Kijev „očekuje od nove nemačke vlade“.

Dodao je da se Kijev ne slaže uvek sa nemačkom politikom, ali da poštuje Nemačku kao državu i partnera, kao i instituciju saveznog predsednika, prenosi Interfaks Ukrajina.

Kuleba je izrazio žaljenje što je izveštaj jednog nemačkog medija, koji se poziva na izvor, izazvao tako tešku situaciju.

„U diplomatiji ima dosta posla da se usaglase formati poseta, očekivani rezultati poseta, a kada se ovim poslom bave samo diplomate, uvek nalazimo obostrano prihvatljiva rešenja. Kada nijanse procesa rada stignu do medija , postoje javne debate, javni skandali, javne emocije koje ometaju rad i stvaraju negativnu pozadinu“, objasnio je ministar spoljnih poslova.

Štajnmajer je ranije ove nedelje rekao da je planirao da poseti Kijev sa poljskim kolegom i predsednicima Estonije, Litvanije i Letonije „kako bi poslao snažan znak evropske solidarnosti sa Ukrajinom, ali da to nisu želeli u Kijevu.“

Nemački list Bild je izvestio da je Zelenski odbio Štajnmajerovu posetu zbog njegovih bliskih odnosa sa Rusijom poslednjih godina i dugogodišnje podrške projektu gasovoda Severni tok 2.

Zamenik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Igor Žovka objasnio je da Štajnmajer nije pozvan u Kijev jer Ukrajina čeka konkretne odluke Berlina o embargu na isporuke nafte iz Rusije, kao i one koje se odnose na vojnu i ekonomsku pomoć Ukrajini, posebno obezbeđivanje teškog naoružanja.

(Tanjug)

