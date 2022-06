Kuleba: Rusija vodi energetski rat protiv Evrope

BEČ – Rusija vodi energetski rat protiv Evrope, tvrdi ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba.

„Decenijama je Rusija gas i naftu koristila kao oružje. Zato ne treba da čudi da to sada, pod trenutnim okolnostima, ponovo čini. Rusija je gas i naftu napravila oružjem i vodi energetski rat protiv Evrope“, rekao je Kuleba austrijskoj televiziji „Puls24“.

On ističe da samo prelazak na obnovljivu energiju može osloboditi Evropu od zavisnosti od ruskog gasa.

„Mislim da je korišćenje gasa kao oružje jasna poruka nemačkoj i austrijskoj privredi da moraju ubrzati zelenu agendu i prelazak na izvore obnovljive energije“; objasnio je šeg ukrajinske diplomatije.

Kuleba je izrazio uverenje da smanjenje isporuka gasa neće dovesti do razjedinjenja EU, i istakao da će na kraju Rusija izgubiti, a Ukrajina i Unija pobediti.

„Ne verujem da će sankcije biti ukinute ili pritisak na Rusiju umanjen“, dodao je on.

Upitan da li Rusija nema problema sa pristupanjem Ukrajine EU, Kuleba je ukazao da je ponašanje Rusije uvek isto, nezavisno da li je reč o Ukrajini ili nekoj drugoj zemlji.

„Najpre prete da će te kazniti na najgori način ako nešto uradiš. Onda, kada primete da su izgubili, kažu da nikada nije bio problem, i da je u redu, da se uradi to što se želi. Pogledajte kako su komentarisali pristupanje Švedske i Finske NATO. To je ista mustra“, podvukao je on.

Kuleba je apelovao na Evropu i svet da isporuče oružje Ukrajini.

„Najbolji i najbrži put da se ovaj rat okonča je u snabdevanu Ukrajine potrebnim naoružanjem“, smatra on.

Preneo je da je trenutna situacija na frontu na istoku napeta.

„Ne mogu govoriti o brojkama, ali nažalost su naši gubici bolni i to ne samo kod poginulih, već i ranjenih. Govorimo o desetinama povređenih i poginulih svakog dana“, kazao je Kuleba.

(Tanjug)

