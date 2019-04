Kurc očekuje produženje rokova za Bregzit

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc očekuje da će rok za istupanje Velike Britanije iz EU biti produžen.

„Sve ide ka produženju roka i to najverovatnije posle 1.juna“, rekao je Kurc u izjavi novinarima povodom Samita o Bregzitu.

Ministar za evropska pitanja Gernot Blimel rekao je da bi bilo dobro da se „tvrdi“ Bregzit spreči ako je to moguće na konstruktivan način.

Austrija je do sada bila skeptična u vezi odlaganja Bregzita i ukazivala je na neophodno učešće Velike Britanije u izborima za Evropski parlament, ako se rok odloži.

U EU kruži, prema pisanju austrijskih medija, dokument prema kojem bi se Velikoj Britaniji odložio rok za istupanje do kraja maja, a ako ne dođe do tada do sporazuma, nacrt tog teksta predviđa izbacivanje posle 1. juna.

(Tanjug)