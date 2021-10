Kurc podneo ostavku, predložio Šalenberga za kancelara

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc, protiv kojeg je Tužilaštvo za privredni kriminal i korupciju pokrenulo istragu u vezi sa optužbama za proneveru i mito, podneo je ostavku na mesto šefa Vlade.

On je, u funkciji lidera najsnažnije stranke – Narodne partije (OVP), predsedniku Austrije Aleksanderu van der Belenu, za novog kancelara predložio dosadašnjeg ministra spoljnih poslova Aleksandera Šalenberga.

„Nalazimo se u situaciji u kojoj je došlo do zaoštravanja odnosa između dve stranke u vladajućoj koaliciji, a time i do pat situacije, i to u vreme kada se zemlja i dalje suočava sa teškim problemima, jer pandemija nije prošla, ekonomski oporavak je tek počeo, a socijalno-ekološki paket mera je dogovoren, ali još nije usvojen“, objasnio je Kurc u obraćanju građanima.

Istakao je da bi bilo neodgovorno zemlju uvesti i period haosa i nestabilnosti.

Ocenio je da bi, takođe, bilo neodgovorno da se odgovornost za vođenje zemlje prepusti eksperimentu od četiri stranke, koji bi, kako je dodao, zaviso od blagonaklonosti lidera desničarske Slobodarske partije (FPO) Herberta Kikla.

Istakao je da je sada potrebna stabilnost i da se mora obezbediti da ekonomski oporavak osete građani, posebno oni sa malim i srednim primanjima.

Vladajući tim OVP, preneo je Kurc, najavio je da želi da napusti Vladu, ako bi njega smenili.

On im je zbog toga zahvalio na lojalnosti i solidarnosti, jer to, kako je naveo, nije uobičajeno u tako velikom timu.

„U ovako teškom vremenu ne treba gledati partijske, lične interese, i baviti se političkim taktikama. Zemlja mi je važnija od mene. Povlačim se da bih izbegao haos, i obezebdio stabilnost“, naglasio je on.

Kurc je rekao da je zamolio tim OVP u Vladi da nastavi rad.

Kao lider OVP on je, kako je kazao, predsedniku Austrije predložio Šalenberga, iskusnog diplomatu, koji će imati umeće za vraćanje poverenja u koaliciji za novog kancelara.

„Zemlji je potrebna vlada koja bi bila vođena stabilnom rukom. Ja ću kao lider OVP i šef poslaničkog kluba da se vratim u parlament i naravno raditi na rasvetljavanju svih optužbi“, kazao je Kurc, dodajući da mu taj korak naravno nije jednostavan, ali je njegov pristup uvek bio da politika i političari moraju da rade u korist građana.

Podsetio je da je od kako je počeo da se angažuje politički uvek pokušavao da pruži svoj doprinos Austriji.

„Poslednjih 10 godina sam to činio, najpre, kao državni sekretar, zatim kao šef diplomatije i onda kao kancelar, služio sam uvek svojoj prelepoj zemlji. Posebno proteklih godinu i po bilo je izažovno za celu Vladu, i posebno za mene. Dali smo sve od sebe u borbi protiv pandemije, stabilizaciji ekonomije i spasavanju radnih mesta“, objasnio je on.

Kurc je kazao da su optžbe iz 2016, koje su sada podignute, netačne i da će učiniti sve da ih rasvetli.

„To je nešto sa čim su se mnogi visoki političari u zemlji i inostranstvu suočavali. Sada imamo, međutim, situaciju da se koalicioni partner pozicionirao protiv mene. Mnogi kažu da je to nepravda, a lično bih bio srećan da u našoj zemlji važi pretpostavka nevinosti“, dodao je.

Rekao je da su optužbe pomešane sa SMS porukama koje je napisao u emotivnim trenucima.

„Pojedine poruke ne bih ponovo tako formulisao, ali sam i ja čovek sa emocijama i greškama“, rekao je Kurc, izrazivši zahvalnost partijskim kolegama i građanima što su ga podržali proteklih dana.

(Tanjug)

