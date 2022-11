Kurcio: Cela Italija u riziku od klizišta

RIM – Više od 90 odsto italijanskih opština podložno je klizištima ili drugim prirodnim katastrofama, izjavio je danas šef nacionalne agencije za civilnu zaštitu Fabricio Kurcio.

Kurcio je za italijanski list Stampa rekao da je 94 odsto opština u opasnosti od poplava, klizišta ili erozije obale, a da je cela Italija rizično područje.

On je to rekao nakon što je klizište opustošilo italijansko ostrvo Iskija što je dovelo do smrti najmanje sedam ljudi.

Klizišta na tom ostrvu pokrenula je veoma jaka kiša, koja je izazvala odronjavanje velike količine blata niz padinu uzvišenja prema luci Kazamičola, rušeći sve pred sobom i odnoseći u more čitave zgrade i vozila.

(Tanjug)

