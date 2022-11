Kurti: Vise necemo nuditi ustupke Srbiji

PARIZ – Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je danas da Priština „više neće nuditi ustupke“ Beogradu koji, kako kaže, podrazumevaju podelu po etničkim linijama.

Reporteri prenosi da je Kurti dodao da je Priština u procesu normalizacije odnosa s Beogradom spremna da, kako tvrdi, „pruži ruku zemlji koja je izvršila genocid“.

On je na Mirovnom forumu u Parizu kazao da odnosi Prištine i Beograda nisu mnogo bolji nego pre 11 godina, kada je počeo proces normalizacije a da je razlog za to to što je, prema njegovim rečima, Srbija podbacila u svojoj demokratizaciji i ne bavi se osuđivanjem ratnih zločina.

„Ono što više ne nudimo su ustupci za podelu po etničkim linijama“, rekao je Kurti.

(Tanjug)

