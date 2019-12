Lajčakov apel: Potrebna veća spremnost za kompromis

BRATISLAVA – Predsedavajući OEBS Miroslav Lajčak uputio je danas na početku 26. ministarskog saveta te organizacije apel u kojem poziva na veću fleksibilnost i spremnost na kompromis.

Lajčak je u svojoj neformalnoj inicijativi „Bratislavski apel“, ukazao da proces odlučivanja danas treba da bude zasnovan na kompromisu i istovremeno pozvao na povećanu fleksibilnost i volju da bi se načinili ustupci.

„Ovaj apel nije ništa novo ni radikalno. Ono što govorim je veoma jednostavno – da je ova organizacija vredna toga da se borimo za nju“, rekao je Lajčak, navodi se u saopštenju OEBS.

OEBS, kako je dodao, ima snažne principe i posvećenost koji ako se primene mogu da osiguraju bezbednost u regionu. A ima i vitalne tradicionalne i nove mehanizme i sredstva na raspolaganju.

„Ne moramo da stvaramo ništa novo, već samo da iskoristimo ono što postoji. A najbolji način za to je da se udaljimo od igre „nulte sume“ u diplomatiji, zasnovane na sopstvenim političkim ciljevima, u pravcu dijaloga koji može da nas dovede do kompromisa. Ako to ne uspemo, biće to neuspeh svih nas“, kazao je šef slovačke diplomatije.

On je rekao da je dobro što sve više lidera svakodnevno govori o podršci multilateralizmu, ali da reči treba da slede opipljiva dela.

„Ulaganje u OEBS – bilo političko ili finansijsko – jedan je od načina za to. Moramo da osiguramo da ova jedinstvena platforma za dijalog ima najbolje moguće šanse da pronađe rešenja koja bi mogla da napravi razliku u životima ljudi“, zaključio je Lajčak.

