Lavrov: Osuđeni na propast pokušaji diktiranih odluka Zapada

MOSKVA – Pokušaji zapadnih zemalja da nateraju Rusiju da prihvati diktirane odluke SAD i saveznika osuđeni su na propast, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je na skupu povodom Dana diplomata kazao da je Zapad više puta demonstrirao opsednutost svojom prevlašću, preneo je Tas s.

Lavrov je podsetio i na opasku ruskog diplomate i državnika Jevgenija Primakova da je Rusija osvojila priznanja kao zemlja koja brani svoje interese u multipolarnom svetu.

On je naveo da se SAD i njihovim evropskim saveznicima to ne sviđa, ali da je to objektivni tok istorije.

„Ono što nas čini tako sigurnim je da našu viziju održavanja međudržavnih kontakata na bazi međunarodnih zakona i Povelje UN i principa poštovanja tuđih interesa deli velika većina svetske zajednice koja je umorna od geopolitičkih igara i sankcija i ucena. I oni su kao i mi, zainteresovani da se situacija poboljša i da se pojača ravnopravna međunarodna saradnja“, dodao je Lavrov.

(Tanjug)