Lavrov: Rusija koristi svaku priliku za sporazum sa Ukrajinom

MOSKVA – Rusija nastoji da iskoristi svaku priliku za postizanje sporazuma sa Ukrajinom, poručio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Šanse da se postigne dogovor su uvek prisutne, rekao sam to više puta. Nameravamo da iskoristimo sve ove prilike. Ciljeve naše operacije najavio je predsednik Vladimir Putin, a mi radimo na ugrađivanju ovih ciljeva u ugovor, o kome se raspravlja, i koji se priprema; nadam se da će na kraju on biti sačinjen i konačno formulisan u svim svojim tačkama “, rekao je Lavrov, prenosi TAS S.

Rusija je spremna na iskren razgovor sa Zapadom, ali oni Moskvi pokazuju samo „označene karte“ da bi potvrdili sopstvenu veličinu, istakao je u obraćanju Lavrov.

„Spremni smo za iskren razgovor, ali isključivo za iskren. A kada naši partneri koriste obeležene karte, nismo spremni za to, to više nije ozbiljno, to je obična igra označavanja krivaca i demonstriranja sopstvene veličine“, konstatovao je Lavrov.

Ruski ministar spoljnih poslova rekao je i da izjave američkog predsednika Džozefa Bajdena o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, koga je nazvao „ratnim zločincem“ pokazuju da američki političari imaju grižu savesti.

„Pre svega mnogi američki političari koji su na početku rata u Iraku koristili dobro poznate izgovore i koji su uništili Libiju zajedno sa NATO partnerima i koji su izvršili invaziju na Siriju, imaju u suštini grižu savesti“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora o Ukrajini sa predstavnicima Lige arapskih država, navodi TAS S.

