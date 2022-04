Lavrov: Rusija ne planira prekid vatre tokom pregovora

MOSKVA – Rusija ne namerava prekid vatre tokom pregovora sa Ukrajinom, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Predsednik Putin je više puta naglašavao da smo mi više za pregovore. Tokom prve runde pregovora, koju je ukrajinska strana predložila, ruski predsednik dao je naređenje da se napravi pauza u neprijateljstvima i u održavanju specijalne vojne operacije. Međutim, kada smo se uverili da Ukrajinci neće da uzvrate istom merom, odlučeno je da neće biti prekida vatre za naredne runde pregovora. Do postizanja konačnog sporazuma, odnosno, dok ne bude potpisan“, rekao je Lavrov u intervjuu za TV kanal „Rusija 24“, a prenela agencija RIA Novosti.

Kako dodaje agencija TAS S, na konstataciju šefa diplomatije EU Žozepa Borelja da vojno rešenje u Ukrajini nema alternativu, Lavrov je rekao da to „znatno menja pravila igre“.

„Kada šef diplomatije jedne zemlje ili organizacije, u ovom slučaju Borelj, kaže da se ishod nekog konflikta može rešiti samo vojnim sredstvima, to znači da je on napravio lapsus ili gaf i rekao nešto što ga niko nije ovlastio da kaže. U svakom slučaju, ovakva izjava je neobična, menja igru. EU do sada nije delovala kao vojna organizacija“, naglasio je Lavrov.

Borelj je u subotu na Tviteru napisao da „ovaj rat treba dobiti na bojnom polju“ i da će Ukrajini biti nastavljena isporuka oružja.

(Tanjug)

