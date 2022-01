Lavrov: Ruski zahtev NATO odnosi se i na Rumuniju i Bugarsku

MOSKVA – Bezbednosne garancije koje Rusija traži od Zapada u vezi sa povlačenjem stranih trupa, oružja i opreme odnosi se i na Bugarsku i Rumuniju kao dve zemlje koje nisu bile članice NATO 1997. godine, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je to rekao u odgovoru na pitanja medija prikupljenih za njegovu pres-konferenciju a koje je ministarstvo spoljnih poslova Rusije objavilo danas na svom sajtu, prenosi TAS S.

Moskva je tražila pravno obavezujuće garancije NATO da će blok prestati da se širi na istok i da će se vratiti na granice iz 1979. godine.

Na pitanje šta to znači za Bugarsku i Rumuniju, koje su se pridružile NATO posle 1997. godine, ministarstvo navodi da Rusija želi da se sva strana oprema i vojska povuku iz tih zemalja, dodaje Rojters.

„Radi se o povlačenju stranih trupa, opreme i naoružanja, kao i o drugim koracima sa ciljem vraćanja situacije na stanje iz 1997. godine u zemljama koje nisu bile članice NATO u to vreme. To uključuje i Bugarsku i Rumuniju“, istakao je Lavrov.

(Tanjug)

