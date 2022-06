Lavrov za Bi-Bi-Si: Rusija nije izvršila invaziju

MOSKVA – Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija nije izvršila invaziju na Ukrajinu i da je specijalna operacija objavljena onda kada nije bilo drugog načina da se ukaže Zapadu na zločinačko uvlačenje Kijeva u NATO.

Lavrov je u intervjuu za Bi-Bi-Si dodao da je Zapad brižno štiteći, brinuo i na sve načine gajio neonacistički režim čiji je predsednik Vladimir Zelenski još u septembru 2021. godine rekao da ako se neko u Ukrajini oseća kao Rus onda neka ide u Rusiju.

Kako je istakao, Zelenski je to javno rekao.

„Kada mu je dopisnik Si-En-En rekao da je puk ‘Azov’ u nekoliko stranih država, u SAD, Japanu, uvršten na listu ekstremističkih, terorističkih organizacija, Zelenski je slegnuo ramenima i rekao da oni imaju mnogo takvih bataljona i pukova i da su oni takvi kakvi su“, dodao je Lavrov, prenosi Sputnjik.

Kako je istakao, ruska strana nikoga nije napadala u Ukrajini, već su u toj zemlji napadali Ruse.

„Još jednom vam kažem: nismo imali drugi izlaz. Mnogo puta, hiljadu puta smo sve to objašnjavali. Sada vašim zapadnim oružjem ukrajinski režim napada civile, gradove, isto onako kako su to radili 2014. godine, kada su na vlast došli pučisti, kada su bombardovali centar Luganska iz aviona, kada su u Odesi spalili 50 ljudi“, istakao je Lavrov i retorički zapitao: „Da li se iko toga seća danas?“.

(Tanjug)

