Lavrov: Zapadne zemlje prikrivaju zločine NATO u SRJ

MOSKVA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da zapadne zemlje prikrivaju zločine počinjene tokom vojne operacije NATO-a u Saveznoj Republici Jugoslaviji 1999. godine.

TAS S prenosi da je Lavrov to kazao u dokumentarcu ruske televizije NTV „Okret za 180 stepeni iznad Atlantika“, govoreći o mogućnosti međunarodne istrage protiv predstavnika NATO u vezi sa smrću civila, udarima na civilna postrojenja i korišćenje osiromašenog uranijuma tokom bombardovanja SRJ.

„Mislim da je Zapad činio i da će nastaviti da čini sve što može da to spreči. Što se tiče zabranjene municije, Srbi vode istragu. Kada bude okončana, videćemo šta može da se učini da bi se osiguralo da zločin ne prođe bez kazne. Želeo bih da ponovim, ne vidim nikakvu šansu da međunarodne agencije koje uključuju Zapad i u kojima se zapadni glasovi računaju, na to pristanu. Učiniće svaki mogući napor da to spreče“, rekao je Lavrov.

On je u istom dokumentarcu ocenio da je vazdušni udar NATO na kinesku ambasadu u Beogradu 7. maja 1999. godine možda bio nameran.

„Mislim da je to bilo slučajno, ali nisam potpuno siguran“, kazao je Lavrov, upitan da prokomentariše taj vazdušni udar.

Ruska agencija podseća da je kineska ambasada u Beogradu pogođena raketom tokom NATO operacije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, pri čemu je stradalo troje državljana Kine.

Navodi se da Alijansa tvrdi da je u pitanju bila greška.

(Tanjug)