Lavrov Zapadu: Da li vam je vazniji piar ili konkretni koraci

MANAMA – Zapad mora da odluči šta mu je važnije – piar na temu snabdevanja hranom iz Ukrajine ili konkretni koraci za rešavanje tog problema, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Za ovo (prolazak brodova sa žitom iz ukrajinskih luka) neophodno je da ukrajinski predstavnici očiste priobalne vode koje se nalaze u teritorijalnim vodama, u teritorijalnom moru Ukrajine i koje su minirane“, rekao je Lavrov, prenosi Interfaks.

On je istakao da, ako problem razminiranja bude rešen, ruska mornarica će na otvorenom moru obezbediti nesmetan prolaz brodova u Sredozemno more i dalje do njihove destinacije.

(Tanjug)

