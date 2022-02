Le Drijan: Priznanje Donjecka i Luganska – napad bez oružja

PARIZ – Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Iv Le Drijan saopštio je danas da bi u slučaju da Moskva zvanično prizna samoproglašene Narodne Republike Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, to bio „napad bez oružja“ na Kijev.

Donji dom ruskog parlamenta izglasao je danas odluku da se od predsednika Vladimira Putina zatraži da prizna samoproglašene teritorije Donjeck i Lugansk, u oblasti poznatoj kao Donbas, gde se separatističke snage bore protiv ukrajinske vojske od 2014. godine, prenosi Rojters.

„Ako bi se to dogodilo, to bi bila nemoguća situacija i bila bi to neka vrsta napada bez oružja. To bi bilo kršenje suvereniteta Ukrajine“, izjavio je Le Drijan u francuskoj skupštini.

Francuska, zajedno sa Nemačkom, Rusijom i Ukrajinom, čini takozvanu Normandijsku grupu, koja je formirana da okonča sukob u istočnoj Ukrajini.

Kremlj je danas saopštio da deo svojih trupa vraća u bazu nakon vežbi u blizini Ukrajine i ismejao zapadna upozorenja o nastupajućoj invaziji, ali NATO i SAD poručuju da tek treba da vide bilo kakve dokaze o deeskalaciji koja bi mogla da spreči rat, navodi Rojters.

(Tanjug)

