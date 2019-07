„Leteći ljudi“ biće deo francuskih oružanih snaga?

PARIZ – U Parizu je danas održana parada povodom francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje, a jednu od najspektakularnijih scena na defileu pred tribinom na kojoj je bio predsednik Francuske Emanuel Makron, priredio je bivši džet-ski šampion Frenki Zapata koji je leteo na svom izumu „Flajbord eru“ – ledbdećoj kupoli koja mu omogućava manevre kao iz naučnofantastičnih filmova.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da Zapata u ruci nosi automatsku pušku, što ukazuje da bi ova letelica mogla da bude upotrebljena u arsenalu francuske vojske.

List „Parizjen“ prenosi da je neposredno pred pojavljivanje Zapate na paradi, francuska ministarka oružanih snaga Florans Parli u izjavi za radio stanicu „Frans inter“ objasnila da postoji želja za „testiranjem različitih načina korišćenja („Flajbord era“), na primer kao leteće logističke platforme ili platforme za izvršavanje napada“ za potrebe francuske vojske.

List navodi da je u pitanju letelica koju kao gorivo pokreće kerozin, poseduje pet mini turbo motora koji omogućuju brzinu do 190 kilometara na čas, a let može da traje do deset minuta.

Navodi se da Zapata, koji već nekoliko godina radi na konceptu revolucionarne mašine, planira da 25. jula ovom letelicom preleti Lamanš, a za taj poduhvat će biti neophodno da po prvi put „Flajbord er“ dopuni gorivom tokom samog leta.

Makronu se očigledno dopala demonstracija „Flajbord era“ pošto je uz široki osmeh i aplauz pozdravio Zapatu koji je odleteo i prepustio mesto drugim učesnicima parade.

