Letu je kraj: Još danas toplo, stiže oveženje

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, samo posle podne na jugozapadu uz lokalni razvoj oblacnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a narednih dana temperatura će biti u padu.

Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana i uveče na severu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od 10 C na jugoistoku do 20 C na severu, a najviša dnevna od 31 C do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 20 C, a najviša dnevna oko 33 C.

Narednih dana temperatura će biti u padu, osim u utorak kada će se još samo na jugoistoku i istoku zadržati veoma toplo vreme.

Tokom dana bice promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz slab i umeren severozapadni vetar, ponegde s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom sa većom verovatnoćom pojave krajem nedelje i za dane vikenda.

