Liban: Parlament izglasao poverenje vladi Mikatija

BEJRUT – Parlament Libana je tokom sednice, koja je bila odložena skoro sat vremena zbog nestanka struje i pokvarenog generatora, izglasao poverenje novoj Vladi Libana.

Vlada premijera Nadžiba Mikatija, koja je formirana ranije ovog meseca, dobila je glas većine poslanika koji su bili prisutni u parlamentu koji broji 128 članova, prenosi AP.

Izglasavanjem poverenja, vladi se otvara put da pokuša da reši razornu ekonomsku i finansijsku krizu, koja je dovela do toga da više od polovine stanovništva osiromaši u roku od nekoliko meseci i dovela do pada vrednosti nacionalne valute, dok je inflacija dostigla do sada neviđen nivoi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.