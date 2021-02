„Lideri EU postigli saglasnost o uvođenju digitalnog sertifikata o vakcinaciji“

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su se lideri Evropske unije saglasili o neophodnosti uvođenja sertifikata o vakcinaciji.

Merkelova je navela da će Evropskoj uniji biti potrebno tri meseca da razvije tehničku osnovu za takva dokumenta.

„Svi su se složili da nam je potreban sertifikat o vakcinaciji u digitalnoj formi“, rekla je Merkelova na konferenciji za novinare posle samita EU, koji se održava u onlajn formatu.

Prema rečima nemačke kancelarke, te potvrde će imati svaka zemlja članica i one će moći da se koriste u bilo kojoj državi Unije.

To će, zajedno sa dodatnim informacijama o građanima, omogućiti putovanja unutar bloka, a moguće je da će omogućiti i državljanima drugih zemalja da dođu u EU, dodala je Merkelova.

Predsednik Saveta EU Šarl Mišel izjavio je da je trenutni prioritet bloka ubrzanje proizvodnje i isporuke vakcina širom Unije.

Our priority is speeding up the production & delivery of COVID19 vaccines and vaccinations across the EU.

This includes working with industry to scale up production.

And we want more predictability & transparency from pharmaceutical companies.

— Charles Michel (@eucopresident) February 25, 2021