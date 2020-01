Litugrije za Badnje veče u Hrvatskoj

ZAGREB – Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije poručio je sinoć sa svečane božićne liturgije u Sabornom hramu preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu da su prevladavanje distance među ljudima i darivanje drugima najvažniji za one koji žele da postanu hrišćani i deca Božja.

On je na liturgiji povodom Badnje večeri rekao da se distanca širi na svim nivoima od distance među pojedincima, preko one unutar porodice do naroda i država i ocenio da je upravo to „savremeni pakao“.

Poručio je da je Božić poziv da ljudi prevladaju tu distancu i da se daju drugima jer je to put za raj, prenosi Hina.

U Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu pravoslavni vernici su večeras u velikom broju učestvovali u večernjoj liturgiji uoči Božića po julijanskom kalendaru.

Sveštenici su nakon liturgije uručili vernicima badnjake, a deci paketiće sa slatkišima.

U izjavi za Hinu stavrofor Milidrag rekao je da se sa sve većim odazivom vernika na liturgije u karlovačkom Sabornim hramu vidi da se iz godine u godinu „narod sve više budi, u verskom smislu i prilazi svojoj svetoj crkvi hrišćanskoj, bez obzira na koju crkvu mislimo“.

(Tanjug)