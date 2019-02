Lolić: Privedena trojica muškaraca, za dvojicom tragamo

SPLIT – Policija u Splitu privela je danas trojicu muškaraca koji se dovode u vezu sa napadom na vaterpoliste beogradske Crvene zvezde na splitskoj Rivi, a kod jednog od njih je pronađen i oteti dres, izjavila je portparolka Splitsko-dalmatinske policijske uprave Antonela Lolić i dodala da se za još dvojicom traga.

„U odnosu na jučerašnji događaj kada su juče u Splitu na obali napadnuta tri strana državljana – 29-godišnji državjanin Crne Gore i 26-godišnji i 25-godišnji držaljvani Srbije, policijski službenicu u službene prostorije jutros doveli tri muškarca koji se dovode u vezi sa tim događajem“, rekla je Antonela Lolić novinarima.

Kaže da je kod jednog od dovedenih muškaraca pronađen i oteti dres.

„Juče je nakon dobijene dojave policija počela sa intenzivnim i sveouhvatnim kriminalističkim istraživanjem koje je rezultiralo da smo već juče identifikovali pet osoba koji se dovode u vezu sa ovim događajem. Kao što sam rekla, jutros su u službene prostorije dovedene tri osobe koje se dovode u vezi sa ovim događajem, a za dve osobe tragamo“, rekla je Lolićeva.

O daljoj krimilističkoj istrazi i novim informacijama će, kako je rekla, obaveštavati javnost.

Trojica igraca VK Crvena zvezda su juče u popodnevnim satima napadnuta štanglama i metalnim predmetima u jednom kafiću u centru Splita, a Splićani su osudili taj napad.

Splićanin Ante je rekao da napad na vaterpoliste nije nešto dobro i pametno nigde u svetu, pa ni u Hrvatskoj.

„Kao što ne bi voleli našima da se desi kod njih, nije nam drago ni ovde“, rekao je on.

Na pitanje novinara zašto se takve stvari događaju, on smatra da je to zato što se „svašta govori i piše i to deluje na ljude, pogotovo mlađe“.

„Ne mislim da su oni tu puno razmišljali, već su se na taj način želeli istaknuti“, rekao je on i dodao da to nema veze sa Splitom i Splićanima.

Nada iz Splita je rekla da je bila prisutna kada se napad dogodio i da je bila šokirana i uplašena.

„Videla sam, to je sve bilo iznenada , tako da sam ostala šokirana, noge su mi se odsekle kada sam ih videla s palicama. Momak je trčao, a oni za njim. Svi su bili u šoku, nema se tu šta reći , to je nasilje koje treba maksimalno osuditi“, rekla je ona.

Kaže da su ljudi sedeli i da su ođednom odgurnute stolice i počelo nasilje.

„Mislim da se sve to unapred zna, bilo me je strah, imala sam malo dete, kao i svi roditelji i babe i dede, nismo znali šta se događa. Videli smo samo kako neko urliče i trči, ljudi su padali…“, dodala je ona.

