Lov na monstruma iz Strazbura: U zatvorima je naučio da mrzi i živeo je da ubija

Bezbednosne mere u Francuskoj podignute su na najviši nivo. Kontrole na granici sa Nemačkom su pojačane. Elitne jedinice praćene helikopterima traže teroristu, uz stotine vojnika i policajaca koji učestvuju u lovu na Šerifa Šekata (29).

⚠️PLEASE RT⚠️ even if you aren't french, there was an attack held on Dec 11 at strasbourg in france where 2 ppl got shot and 11 were injured and this person is the one who did this attack and escaped the police and he can be anywhere atm. He is wasted so spread the word pls… pic.twitter.com/Di22S4iSyI

