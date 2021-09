Lovrinovic: Milanovic je i moj predsednik, Komšić je parazit

SARAJEVO – Šef Kluba zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Nikola Lovrinović izjavio je da je predsednik Hrvatske Zoran Milanović i njegov predsednik, a hrvatskog člana Predsedništva BiH je rekao da je „parazit“.

Milanović je nedavno kazao da je on predsednik i Hrvata u BiH, precizirajući da su veliki broj Hrvata u BiH državljani Hrvatske pa im je samim tim on predsenik.

Lovrinović je, tokom gostovanja na Federalnoj televiziji, rekao da je i državljanin Hrvatske i da je, u tom konktekstu, Zoran Milanović njegov predsednik.

Lovrinović je kazao da Milanovića ne može da poredi sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer, kako tvrdi, predsednik Hrvatske nikada nije govorio ni o čemu što liči na secesiju, na disoluciju, na uzimanje teritorija.

Hrvatskog člana Predsedništva BiH Željka Komšića je nazvao parazitom.

„Ne upražnjava i ne zastupa one koje navodno predstavlja. Niti se potrudio da to ikada učini. Niti je pokazao da ima volju to da radi. On ne govori hrvatskim jezikom. Od tih ‘sitnih’ stvari do vrlo krupnih. Komšićev problem je to što on ima svoj stav o svemu ovome, što on ovu državu vidi drugačije, što on nema legitiman izraz hrvatskog naroda“, podvukao je Lovrinović, preneo je sarajevski portal Klix.

Dodao je da Komšić ima legitimno pravo da se bori za kakvu god hoće državu, ali mora poštovati Ustav.

„On Ustav ne poštuje. Komšić jednostavno nije predstavnik hrvatskog naroda. Ustav kaže bošnjački i hrvatski, koji se biraju u Federaciji, i srpski iz Republike Srpske. U Izbornom zakonu stoji da se oni moraju opredeliti kojoj nacionalnosti pripadaju. To je prevara“, zaključio je zastupnik HDZ-a.

(Tanjug)

