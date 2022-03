Lukašenko: RUS nudi UKR prihvatljivu opciju za sporazum

MINSK – Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da Rusija nudi Ukrajini apsolutno prihvatljivu opciju za sporazum, javila je agencija BelTA.

„Rusija nudi Ukrajini apsolutno prihvatljivu verziju sporazuma, to znam sigurno. I još uvek je mogučhe da se Ukrajina i Rusija slože i da (ukrajinski predsednik Volodimir) Zelenski potpiše ovaj sporazum sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom“, naveo je beloruski lider, preneo je TAS S.

„Ubeđen sam da će se uskoro taj sukob, ruska operacija u Ukrajini, završiti mirno“, kazao je on.

Međutim, ukoliko ukrajinski lider Vladimir Zelenski ne zaključi sporazum sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, moraće da potpiše akt o kapitulaciji, smatra Lukašenko, preneo je Sputnjik.

„Prvi put ću vam reći glavnu stvar, a to je da Rusija nudi Ukrajini, odnosno Putin nudi Zelenskom, apsolutno prihvatljivu verziju sporazuma, to apsolutno znam. I danas je još uvek moguće da se Ukrajina i Rusija dogovore i da Zelenski potpiše taj sporazum sa Putinom. Ako on ne pristane na to, onda će, verujte mi, za kratko vreme morati da potpiše akt o kapitulaciji“, istakao je šef beloruske držve.

„Rusija neće izgubiti u sukobu sa Ukrajinom, a Japan zna bolje od mene čime će se završiti rat u slučaju pobede jedne od strana“, naglasio je Lukašenko.

On je kazao da Zapad neće uspeti da uvuče Minsk u sukob u Ukrajini.

„Zapad neće moći da nas uvuče u ovaj sukob. Dovoljno smo pametni da ne budemo uvučeni u ovaj sukob, pošto nas Amerikanci i njihovi partneri danas guraju u ovaj sukob“, rekao je Lukašenko u intervjuu za japansku televiziju TBS, navedeno je na sajtu beloruskog predsednika.

Istovremeno, Lukašenko je ponovio da beloruska vojska ne učestvuje u ruskoj specijalnoj operaciji demilitarizacije Ukrajine, prenela je agencija RIA Novosti.

„Mi ne napadamo Ukrajinu, ne bombardujemo Ukrajinu. Mi smo za pregovore“, rekao je on, napominjući da bi Minsk mogao da bude platforma za potpisivanje mirovnih sporazuma.

„U ovoj situaciji, nijedan beloruski vojnik se ne bori u Ukrajini. Uprkos njihovom neprijateljskom stavu koji su zauzeli prema Belorusiji, gurnutoj od Zapada… pozvao sam Zelenskog i ponudio da odmah stupim u pregovore sa Rusijom. Bukvalno trećeg ili četvrtog dana ovog rata“, istakao je Lukašenko.

On je dodao da je Zelenski prihvatio predlog i da su u Belorusiji organizovali tri runde pregovora.

„I sada se ti pregovori putem video-konferencije nastavljaju. Oni su u toku“, naglasio je predsednik Belorusije.

Prema njegovim rečima, Belorusija želi mir u Ukrajini.

„Ako tamo ne bude mira, onda neće biti mira u Belorusiji kako vreme bude odmicalo. To je naš stav“, dodao je Lukašenko.

(Tanjug)

