Mađarska: Objavljena lista pravila po vakcinaciji 4 mil ljudi

BUDIMPEŠTA – Mađarska vlada objavila je listu novih pravila koja će stupiti na snagu kada broj Mađara vakcinisanih protiv kovid-19 dostigne četiri miliona.

U saopštenju objavljenom na vladinoj veb stranici kormani.hu, navedeno je da će policijski čas počinjati u ponoć, dok će prodavnice moći da ostanu otvorene do 23.00, preneo je MTI.

Ljudima koji imaju potvrde o vakcinaciji biće dozvoljeno da koriste zatvorene prostore ugostiteljskih objekata do 23.00, kao i u hotelima u kojima će moći da budu i deca.

Mesta koja nude zabavne aktivnosti, koja su bila zatvorena su u novembru, ponovo će biti otvorerena za vlasnike sertifikata o vakcinaciji, a među njima su zoološki vrtovi, parkovi divljih životinja, muzeji, pozorišta, bioskopi i biblioteke.

Ponovo će biti otvorene i teretane, bazeni i klizališta za one koji imaju potvrdu o vakcinaciji i za sve profesionalne sportiste mlađe od 18 godina.

Vlasnici sertifikata o vakcinaciji moći će da posećuju sportske događaje u pratnji maloletnika do 23.00, od kojih se neće očekivati da nose maske.

Organizatori će proveravati validnost potvrde o vakcinaciji i ukoliko to ne učine, preti im novčana kazna od 100.000 forinti (280 evra) do milion forinti ili do jedne godine zatvora.

Obaveza nošenja maski ostaće na snazi na javnim mestima, u javnom prevozu i prodavnicama.

(Tanjug)

