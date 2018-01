Majka ostavila bebu da umre od gladi dok se ona nedelju dana provodila na žurkama

Teen mum let her baby starve to death while she went on a week-long bender https://t.co/EPJABJnXGL

Sedamanestogodišnja Viktorija Kuznjecova je devetomesečnu bebu Igora napustila i otišla u posetu prijateljima. Ona je smestila sina u kolica, zatvorila vrata i izašla iz kuće.

Tinejdžerka iz Rostova u Rusiji je potom celu nedelju provela na žurkama dok je njena beba u sopstvenoj kući umirala od gladi. Samo se jednom vratila, kako bi dala svom psu vodu.

Komšije su počele da sumnjaju da se nešto čudno dešava, pa su pozvale policiju koja je u njihovom domu zatekla jeziv prizor. Beba je bukvalno bila kost i koža, a autopsija je kasnije pokazala da su sbebini unutrašnji organi prestali sa radom zbog nedostatka hrane i vode.

Viktorija je nakon užasnog otkrića u kući uhapšena, i sprovedena je dalja istaga, a obzirom na brutalnost smrti, sudija smatra da je Kuznjecova planirala da ubije svoju bebu.

Viktoria Kuznetsova, 17, has been given six-and-a-half years after her nine-month-old baby was found dead – having wasted away to "skin and bones"https://t.co/fr60fFndsN pic.twitter.com/VW8V75AEL2

— Daily Mirror (@DailyMirror) January 29, 2018