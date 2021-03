Makron najavio ukidanje policijskog časa za 4-6 nedelja

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je danas da bi policijski čas u toj zemlji mogao da bude ukinut za četiri do šest nedelja.

On je to rekao tokom obilaska departmana Sena – Sen Deni na severu Francuske, kada ga je jedan tinejdžer pitao za policijski čas, prenosi Figaro.

To je inače prvi put da je Makron pomenuo rok za ukidanje policijskog časa, što znači da će on biti na snazi najkasnije do sredine aprila.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.