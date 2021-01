Makron: Ono što se dogodilo definitivno nije američki

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron u snimku objavljenom na Tviteru oštro je kritikovao nasilje u Vašingtonu i poručio da veruje u snagu američke demokratije.

Makron je u snimku, u kojem se obratio na francuskom i engleskom jeziku i koji je objavio uz heštag „Mi smo jedno“ (We Are One), ocenio da ono što se dogodilo u Vašingtonu „definitivno nije američki“.

„Samo sam hteo da izrazim naše prijateljstvo i veru u SAD. Ovo što se dogodilo u Vašingtonu definitivno nije američki. Verujemo u snagu naših demokratija. Verujemo u snagu američke demokratije“; poručio je Makron, prenosi Rojters.

Četiri osobe su stradale, a 52 su uhapšene, nakon što su pristalice predsednika Donalda Trampa upale u zgradu Kapitola kako bi sprečile Kongres da potvrdi pobedu Džoa Bajdena na predsedničkim izborima, izjavio je šef policije u Vašingtonu.

(Tanjug)

