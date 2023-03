Makron sledeće nedelje u Kini

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron otputovaće sledeće nedelje u posetu Kini, kako bi razgovarao sa kineskim kolegom Si Đinpingom.

Rojters navodi da ova poseta dolazi u trenutku kada Makron pokušava da balansira između svojih državničkih ambicija na globalnom nivou, i borbe da obuzda proteste protiv reforme penzija kod kuće.

Ti protesti su primorali Makrona da otkaže državnu posetu britanskog kralja Čarlsa, što je, kako se navodi, sramota koja nije prošla nezapaženo u diplomatskim krugovima.

„Veoma je prestižna stvar biti domaćin prve posete engleskog kralja u inostranstvu, to se ne dešava svaki dan. Ako to ne možete da sprovedete, to je problem“, rekao je jedan neimenovani ambasador evropske zemlje, dok je drugi ambasador dodao da je „jasno da ga je to oslabilo“.

Direktor Centra za evropske studije na Univerzitetu Renmin u Kini, Vang Jivej, naveo je da to nije promaklo ni kineskim posmatračima.

„Protesti nose veliki rizik i Francuskoj je potreban diplomatsko podizanje, posebno zato što želi da igra ulogu lidera Evrope“, ocenio je on.

Makron želi da uputi „jasno upozorenje“ svom kolegi Si Đinpingu, koga je u Kremlju ugostio ruski predsednik Vladimir Putin ranije ovog meseca, da Evropa neće prihvatiti da Kina daje oružje Rusiji.

„Naša poruka će biti jasna: možda postoji iskušenje da se približite Rusiji, ali nemojte prelaziti tu liniju“, rekao je neimenovani visoki francuski diplomata.

Francuske diplomate umanjuju uticaj koji bi protesti kod kuće mogli da imaju na Makronov kredibilitet u inostranstvu, navodi Rojters.

Oni ističu da se Si suočio sa sopstvenim protestima krajem prošle godine, u retkom prikazu građanske neposlušnosti zbog ograničenja povodom kovid-19.

Usred pogoršanja odnosa između Vašingtona i Pekinga, koji su dostigli vrhunac prošlog meseca nakon što su SAD oborile kineski balon koji je leteo iznad njene teritorije, Evropa pokušava da pronađe sopstveno mesto u takvim novonastalim okolnostima, ocenjuje agencija.

(Tanjug)

