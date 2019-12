Marić: Sportske igre mladih doprinose pomirenju u regionu

ZAGREB – Regionalni predsednik Sportskih igara mladih Zdravko Marić ocenio je da ova manifestacija doprinosi puno u popularizaciji sporta u regionu, zdravog načina života i razvoju takmičarskog duha, ali i da utiče kod mladih da se ne bave „teškim“ pitanjima iz prošlosti regiona, već da se posvete zajedništvu, ferpleju i osećaju pripadnosti grupi i budućnosti.

„Kada vidite veliko finale Sportskih igara mladih na Rivi (u Splitu), gde su sva deca zajedno sedam dana, razumećete značaj ove manifestacije koja je puno pomogla i nastavlja da pomaže regionu“, rekao je Marić za Tanjug i dodao da do sada nije zabeležan ni najmanji incident na aktivnostima koje organizuju.

Kako kaže, sama brojka dece koja učestvuje na ovim igrama je impresivna, pogotovo, jer, u današnje vreme, kako ističe, kada sport ima puno neprijatelja.

„Iako je to ružan termin, sport zaista ima puno protivnika i jako je bitno da sklonimo decu sa kompjutera, sa mobilnih telefona, a mislim da mi to dobro radimo“, naglasio je Marić i pozvao sve druge kulturne, sportske i zabavne manifestacije da idu istim smerom, jer on to vidi kao nužnost da bi novije generacije bile zdravije.

Marić takođe ističe da Sportske igre mladih doprinose puno i tome da se mladi ne bave teškim pitanjima iz prošlosti našeg regiona.

„Naše ili starije generacije gotovo svakodnevno se trude da ne zaboravimo prošlost, a mi iz Sportskih igara mladih, suprotno tome, radimo na tome da je zaboravimo i da sve bude normalnije“, kaže Marić.

On je takođe istakao svoju zahvalnost na saradnji Sportskih igara mladih sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i rekao da je Vučić od samog početka prepoznao značaj ove manifestacije.

„Bez ikakvog ustručavanja reći ću da je prema nama Vučić pokazao razumevanje od prvog dana, a bez njegove podrške sigurno ne bismo tolikom brzinom uspeli napredovati u Srbiji i dovesti igre u svako mesto, odnosno u svaku opštinu“, precizirao je on.

Kaže da u budućnosti planiraju širenje aktivnosti, te da ove godine zajedno sa partnerima uvode ženski fudbal kao novu disciplinu u okviru Sportskih igara mladih.

„To je zapravo još jedan dokaz da u okvirima ove manifestacije ne postoji nikakva diskriminacija“, ocenio je on.

Kada je reč o prijemu novih država, učesnika u ovoj manifestaciji, kaže da za sada ostaju samo Hrvatska, Srbija i BiH deo Sportskih igara mladih, ali da im je plan da se u budućnosti prošire najpre na Mađarsku i Severnu Makedoniju.

