Markoić: Vlada je odlučna da usvoji Zakon o veroispovesti

PODGORICA – Premijer Duško Marković potvrdio je danas da su iz delegacije EU u Crnoj Gori i nekih ambasada zapadnih država pitali vladu zbog čega baš u ovom trenutku stavlja u skupštinsku proceduru predlog Zakona o slobodi veroispovesti, jer to, kako smatraju. ne doprinosi dijalogu vlasti i opozicije unutar Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Na pitanje „Vijesti“ da li je bilo sugestija od Delegacije EU u Crnoj Gori da se zastane sa donošenjem zakona koji oštro deli javnost u Crnoj Gori, Marković je potvrdno odgovorio.

„Pitao sam ih zašto bi to uradili. Da li to znači kvalitet u Odboru (za sveobuhvatnu izbornu reformu), da li to znači kvalitet izbornog zakonodsvstva i može li se uopšte to zakonodavstvo dostaviti parlamentu do kraja decembra i o njemu odlučivati. Nema tih garancija“, kazao je Marković.

Dodao je da sve što se dešava u vezi predlaganja ovog zakona, „ jedna opstrukcija da se vlada zaustavi u kreiranju svojih politika“ na koje je Crna Gora, kako je rekao, obavezna po Ustavu, a ne programom bilo koje partije.

Demokrate su prošle sedmice napustile rad Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu tražeći da DPS povuče iz procedure sporni zakon o slobodi veroispovesti, dok su žestoke reakcije na predlog tog propisa stigle i iz DF-a i posebno, Mitropoliije crnogorsko-primorske.

Na potrebu da zakon bude usvojen demokratski, tako što će se sve verske zajednice saglasiti oko tog akta, upozorio je papa Franja.

Marković je kazao da je Evropljanima poručio i da je ovaj zakon po programu rada vlade, bio predviđen za drugi kvartal ove godine, da se na njemu radi već duže vreme i da primedbi na njegov predlog nemaju Islamska zajednica, Rimokatolička crkva i Jevrejska zajednica u Crnoj Gori.

Istakao je da je o ovoj temi razgovarao i prilikom prekjučerašnjeg susreta sa državnim sekretarom Svete Stolice, kardinalom Pjetrom Parolinom iako je, kako je rekao, državni sekretar imao tu temu na stolu shodno zahtevima koji su došli od Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore.

„Iz tog našeg razgovora je proisteklo da i Sveta Stolica i Crna Gora žele da se o ovom zakonu postigne najveći stepen konsenzusa, a mi smo pet godina radili da do njega i dođe. Konsenzusa ne može biti ako to neko ne želi. Nemamo protivljenje ni Rimokatolilke crkve, ni Islamske zajednice, ni Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, imamo jednostavno protivljenje Srpske mitropolije u Crnoj Gori iz poznatih razloga koji su iracionalni“, kazao je Marković.

Na spekulacije iz određenih diplomatskih krugova da DPS u ovom trenutku kandiduje ovaj zakon da bi opstruirao dijalog o izbornim uslovima sa opozicijom, Marković je rekao da Zakon o slobodi veroispovesti nikada nije bio tema izbornog zakonodavstva, da o njemu ni jedna partija nije pregovarala u kontekstu izbornih uslova, i da se na tom zakonu radio godinama uz široke konsultacije kako na nacionalnom, tako i međunarodnom nivou, te da ga je prihvatila i Venecijanska komisija.

„Svi su znali da radimo na tom zakonu i da će on biti u crnogorskom parlamentu. Poručujem svima da to nije revolucionarni zakon, to nije zakon koji uključuje oduzimanje imovine bilo kojoj verskoj zajendici, pa ni SPC. To je zakon koji po najvećim evropskim standardima reguliše ovu oblast kao i svako drugo uređeno društvo i svaka demokratska država. Ovo je zakon po kome će se znati što je crkveno, a što je državno, nevezano od toga ko će služiti vjerske obrede u tim crkvama“, rekao je Marković.

Rekao je i da sveštenstvo iz postojećih objekata SPC neće biti iseljavano niti će tamo biti useljavano drugo sveštenstvo.

„To je obična manipulacija da se zaustavi proces demokratizacije Crne Gore i da se jedno važno pitanje koje smo preuzeli i nezavisnošću i Ustavom, dovede do kraja. Vlada ostaje odlučna na tom planu“, zaključio je premijer.

