Mask: Platio sam previše za Tviter, hteo sam da se povučem

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu Ilon Mask (Elon Musk) rekao je danas na konferenciji bogatih investitora u Njujorku da je za kupovinu Tvitera dao previše novca i da je želeo da se povuče iz sporazuma, javio je Bi-Bi-Si (BBC).

Mask je govorio na konferenciji Baron Investment na Menhetnu dok traje napeto iščekivanje Tviterovih zaposlenih da li će ostati ili izgubiti posao. Svako od njih bi upravo trebalo da je dobio pismo iz kojeg će saznati svoju sudbinu.

Ovaj milijarder je kupio društvenu mrežu Tviter za 44 milijardi dolara, a prema pisanju Biznis insajdera rekao je učesnicima konferencije: „Pokušao sam da se povučem iz sporazuma, i to je bilo kao u onoj sceni iz ‘Kuma'“.

„Mislim“, dodao je, „većina ljudi bi rekla, s obzirom na to kako se tržišna situacija razvija ove godine, da je cena visoka“.

BBC je ovu Maskovu izjavu prokomentarisao rečima: „Nismo sigurni koju on to scenu pominje iz ‘Kuma’, klasičnog filma o mafiji, ali se nadamo da to nije ona sa konjskom glavom“.

U toj sceni, jedan holivudski producent saznaje za cenu svog odbijanja da popularnom pevaču Džoniju Fontejnu, štićeniku mafijaškog bosa, da ulogu u svom novom filmu. Probudivši se u krevetu, producent pronalazi kraj sebe u posteljini odsečenu glavu svog najboljeg trkačkog konja.

(Beta)

