Masovni zločini su pitanje kvalifikacije

ZAGREB – Nakon vesti da Tužilaštvo BiH proverava navode iz krivične prijave protiv predsednika Hrvatske zbog navodnog „negiranja genocida u Srebrenici“, Zoran Milanović je odbacio takve tvrdnje i istakao da je „masovni krvavi zličin“ pitanje kvalifikacije, te da za njega nije poslednja reč nekolicine sudija koji su, kako je kazao, u tom predmetu sudili.

„Nisam negator masovnog, krvavog zločina. Kako ćemo to kvalifikovati tu za mene nije zadnja reč nekolicine sudija koji su u tom predmetu sudili. Moram da pitam Jevreje kojih je ubijeno šest miliona, i Tutse u Ruandi kojih je za mesec dana umlaćeno 800.000 i Srbe koji su stradali u Jasenovcu na desetine hiljada i pet do šest hiljada mladih muškaraca koji su ubijeni oko Srebrenice u pokušaju da se probiju kroz srpski obruč“, kazao je Milanović.

Istakao je da navedeni zločini ne mogu biti isti, ali da svi ulaze u kategoriju gnusnih, neljudskih zločina.

„I ti to istražuješ. Čime se bavite ljudi? Zaista imate Tužilaštvo koje se bavi time? I to za nekoga ko je nedodirljiv za njih. Dakle, meni mogu puvat’, što se kaže u Dalmaciji. Evo optužite rukovodstvo Republike Srpske, oni su u tim stvarima vrlo brutalni. Sve ih provedite, pohapsite, ali to nije više turska carevina“, rekao je Milanović novinarima, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

