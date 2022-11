Matić: Evropa premekana, Vučić šarmira birokrate u Briselu

ZAGREB – Hrvatski evroparlamentarac i nekada ministar branitelja Predrag Fred Matić (SDP) kaže da ne zna iz kojih razloga je Evropa premekana prema Srbiji i da je očito da srpski predsednik Aleksandar Vučić, kako navodi, „šarmira i zaludi birokate u Briselu“.

“Evropa je premekana prema Srbiji, ne znam iz kojih razloga, da li je to još (Angela) Merkel razvila s (Aleksarom) Vučićem. Vučić očito šarmira i zaludi birokrate u Briselu“, kaže Matić.

Da se on pita, Srbiji bi, dodao je, trebalo uskratiti materijalnu pomoć iz predpristupnih fondova.

„Jer dok god šaljemo novac prema Srbiji, Vučić to sebi pripisuje, kao i naš premijer (Andrej Plenović). A ako zatvorimo pipu (slavinu), on će reći da je to zato što mrze Srbiju, nije – nego opet zbog njega, ali on to nikad neće reći. Teško je biti pametan tu, ali ja sam za to”, naveo je Matić u izjavi za zagrebačku N1 tv.

Komentarišući Srbiju i njenu poziciju u okvirima geopolitičke situacije i njene orijentisanosti i prema ulasku u EU, ali i prema, kako se navodi, negovanju bliskih odnosa s Rusijom, Matić smatra da bi Srbiju prema Evropi trebalo pridobiti dobrovoljno, metodom „batine i šargarepe“.

Jer, navodi Matić, za prilazak Evropi, moraš da poštuješ evropska pravila.

(Tanjug)

