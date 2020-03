MC C: Razvojni programi na KiM obustavljeni do ukidanja taksi

VAŠINGTON – Agencija američke vlade „Milenijum Čelendž Korporejšn“ (MC C) saopštila je danas da će obustaviti programe ekonomskog razvoja na Kosovu dok Priština ne ukine takse na robu iz centralne Srbije.

„Pozicija Sjedinjenih Američkih Država po pitanju kosovskih taksi na robu iz Srbije je jasna. Ukidanje tih taksi će poboljšati kosovsku privredu i pomoći da se smanji siromaštvo kroz ekonomski rast“, navodi se u saopštenju ove američke agencije.

Sve dok se ne reši pitanje kosovskih taksi, MC C ističe da će pauzirati primenu početka svog programa i razvoj predloženog kompaktnog programa na Kosovu.

„Odluka da se nastavi sa programima MC C zasniva se na akcijama kosovske vlade“, navodi se u saopštenju američke agencije.

„MC C se nada da će kosovska vlada izabrati da reši brzo ovo pitanje taksi kako bi se nastavilo sa programima MC C. Čim se donese odluka o tome, MC C će nastaviti sa radom“, navodi se u saopštenju.

U bordu koji čini devet direktora MC C nalaze se državni sekretar Majk Pompeo, kao predsedavajući, ministar finansija Stiven Minučin, kao i izvršni direktor Šon Kernkros.

Prištinski mediji objavili su ranije da će SAD obustaviti 200 miliona evra vredne investicije, što je prvi udarac vladi Aljbina Kurtija zbog odbijanja da ukine takse na proizvode iz BiH i centralne Srbije.

(Tanjug)