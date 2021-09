MCP objavila dvosatni snimak ustoličenja Joanikija

CETINJE – Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) objavila je dvosatni snimak ceremonije ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinjskom manastiru.

Na snimku je zabeležen dolazak patrijarha srpskog Porfirija i mitropolita Joanikija helikopterom, kao i sama ceremonija ustoličenja.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije ustoličen je juče na Cetinju.

On je do manastira, zajedno sa patrijarhom srpskim Porfirijem, stigao helikopterom, pošto su protivnici njegovog ustoličenja blokirali put od Podgorice do Cetinja i sukobili se sa policijom u samom gradu.

