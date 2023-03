Medvedev: Ako treba ruska vojska može stići do Kijeva ili Lavova

MOSKVA – Zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da se ništa ne može isključiti, a da, ako je potrebno, ruska vojska može stići do Kijeva ili Lavova, grada na zapadu Ukrajine.

„Ovde se ništa ne može isključiti. Ako treba stići do Kijeva, onda morate da idete do Kijeva, ako treba stići do Lavova, onda morate ići do Lavova kako bi uništili ovu infekciju“, rekao je Medvedev u intervjuu ruskim medijima govoreći o sukobu u Ukrajini koji Moskva naziva „specijalnom vojnom operacijom“.

Medevdev je dodao da je neophodno izbaciti, kako je naveo, „sve strance u širem smislu te reči iz ruskih zemalja“ i stvoriti „sanitarnu zonu“ koja ne dozvoljavaju upotrebu oružja srednjeg i kratkog dometa, prenosi RIA Novosti.

„Neophodno je ostvariti sve ciljeve koji su postavljeni da zaštitimo naše teritorije, odnosno teritorije Ruske Federacije. Izbaciti sve strance koji su tamo, u najširem smislu reči, napraviti sanitarnu zonu koja neće dozvoljavati upotrebu bilo koje vrste naoružanja srednjeg i kratkog dometa, odnosno 70-100 kilometara, demilitarizovati je, ako govorimo o vojnoj komponenti“, rekao je Medvedev.

(Tanjug)

